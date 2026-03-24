Военкор назвал пять целей для российской армии после взятия Песчаного Военкор Коц: взятие Песчаного поможет ВС РФ установить контроль над пятью селами

Российские солдаты, взявшие под контроль харьковское село Песчаное, могут продолжить из него наступление в направлении Николаевки, Варваровки, Хрипунов, Малой Волчьей и Рыбалкино, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области.

Также пресс-служба Минобороны проинформировала, что российская армия нанесла массированный ночной удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Атака осуществлялась с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА.