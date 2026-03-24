Что известно о массированном ударе возмездия ВС России по Украине

Что известно о массированном ударе возмездия ВС России по Украине Минобороны: российские войска поразили ракетные производства Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный ночной удар по объектам ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. Атака проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотников.

В военном ведомстве уточнили, что удары пришлись по предприятиям, занимающимся производством различных типов ракет и комплектующих к ним, а также по военным аэродромам. Действия российских войск стали ответом на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России.

Нанесен массированный удар <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате действий подразделений группировки войск «Запад».