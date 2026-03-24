24 марта 2026 в 12:10

Российские военные выбили ВСУ еще из одного поселка

Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Песчаное

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы Российской Федерации установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

До этого стало известно, что ВС РФ выдавливают подразделения ВСУ из населенного пункта Червоное и проводят зачистку поселка от сил противника. Российские силы также закрепились на освобожденных рубежах.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ «перемалывают» подразделения ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики. По его словам, это позволит начать наступление на Константиновку. Марочко добавил, что армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково.

При этом некоторые бойцы ВСУ сами бегут с передовой. Военнопленный ВСУ Андрей Гриценко, до этого отбывавший наказание в колонии, сообщил, что подписавшие контракт бывшие заключенные массово дезертируют. Половина рекрутов из колоний покидают подразделения сразу после отправки на фронт.

ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
Харьковская область
Умер депутат-спецназовец Юрий Швыткин: досье, война в Чечне, СВО, заявления
Психолог назвала неожиданную причину стресса у многих россиян
Звезду «Голден Стэйт» вынесли с площадки на носилках из-за травмы колена
Магнитные бури сегодня, 24 марта: что завтра, слабость, головокружение
ГД одобрила в I чтении проект о бесплатном проезде для родных росгвардейцев
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

