Вооруженные силы Российской Федерации установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».
До этого стало известно, что ВС РФ выдавливают подразделения ВСУ из населенного пункта Червоное и проводят зачистку поселка от сил противника. Российские силы также закрепились на освобожденных рубежах.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ «перемалывают» подразделения ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики. По его словам, это позволит начать наступление на Константиновку. Марочко добавил, что армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково.
При этом некоторые бойцы ВСУ сами бегут с передовой. Военнопленный ВСУ Андрей Гриценко, до этого отбывавший наказание в колонии, сообщил, что подписавшие контракт бывшие заключенные массово дезертируют. Половина рекрутов из колоний покидают подразделения сразу после отправки на фронт.