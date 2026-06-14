Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 18:57

Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о Зеленском

Ушаков: Путин сказал, что Зеленскому не стоит забывать трагедию Холокоста

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Владимиру Зеленскому не стоит забывать трагедию Холокоста, отметил российский лидер Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом. О телефонном разговоре рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что Путин обратил внимание своего коллеги, что Зеленский вместо этого чествует нацистских преступников. Комментарий дипломата опубликован в канале Кремля на платформе МАКС.

Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников, — процитировал Путина Ушаков.

Ранее перезахоронение лидера ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника в Киевской области спровоцировало разногласия между Украиной и Польшей. По мнению экспертов, Киев попытался показать свою самостоятельность.

До этого сообщалось, что публичное чествование Зеленским лидеров украинских радикалов свидетельствует об усилении контроля ультранационалистов над ним на фоне острого дефицита людских ресурсов. Журнал отмечает, что Мельник, которому Зеленский отдавал почести, был еще более экстремистским, чем Степан Бандера.

Власть
Владимир Путин
Юрий Ушаков
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело россиянки обнаружено в отеле в Индии
Страны ЕС на грани бунта из-за Каллас
Пьяный мужчина спустил собак на ребенка в Севастополе
Зуд купальщика, обстановка с поездами в Крыму, «холодное пятно»: что дальше
Участники ЕГЭ получили первые результаты экзаменов
Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в начале недели
Российские бойцы «перебили» главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
Подростка чуть не убило током в ванной из-за телефона
Трамп пожаловался Путину на свой возраст
Трамп оценил чествование Киевом нацистов
Путин обсудил с Трампом военный кризис Киева
Трамп поделился с Путиным, когда объявят итоги переговоров с Ираном
Стало известно о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
Стало известно, как Трамп отреагировал на поздравления Путина
Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о Зеленском
Трамп пообещал Путину воздействовать на лидеров ЕС и Киев
Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о встрече с Зеленским
Путин отметил заслуги Мелании Трамп в ходе беседы с президентом США
Путин поздравил Трампа по телефону с юбилеем
Зеленский обратился к западным партнерам за поддержкой
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.