Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о Зеленском

Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о Зеленском Ушаков: Путин сказал, что Зеленскому не стоит забывать трагедию Холокоста

Владимиру Зеленскому не стоит забывать трагедию Холокоста, отметил российский лидер Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом. О телефонном разговоре рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что Путин обратил внимание своего коллеги, что Зеленский вместо этого чествует нацистских преступников. Комментарий дипломата опубликован в канале Кремля на платформе МАКС.

Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников, — процитировал Путина Ушаков.

Ранее перезахоронение лидера ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника в Киевской области спровоцировало разногласия между Украиной и Польшей. По мнению экспертов, Киев попытался показать свою самостоятельность.

До этого сообщалось, что публичное чествование Зеленским лидеров украинских радикалов свидетельствует об усилении контроля ультранационалистов над ним на фоне острого дефицита людских ресурсов. Журнал отмечает, что Мельник, которому Зеленский отдавал почести, был еще более экстремистским, чем Степан Бандера.