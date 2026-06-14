Путин отметил заслуги Мелании Трамп в ходе беседы с президентом США

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил роль супруги американского лидера Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров. Российский лидер созвонился с американским коллегой, чтобы поздравить его с юбилеем. Их разговор длился 55 минут, передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказанное ей содействие с российской стороны, — сказал Ушаков.

В ходе беседы президенты также обсудили и ключевые вопросы международной повестки, затронув тему российско-американских отношений. Ушаков добавил, что Путин и Трамп допустили в будущем возможные двусторонние контакты. Трамп был тронут и заявил, что Путин был первым из глав государств, который позвонил с поздравлениями.