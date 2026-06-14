Пьяный мужчина спустил собак на ребенка в Севастополе Две собаки набросились на шестилетнюю девочку в сквере Севастополя

Две домашние собаки напали на шестилетнюю девочку в севастопольском сквере на улице Николая Музыки, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Хозяин животных находился в состоянии алкогольного опьянения и выгуливал их без поводков и намордников.Пока матери детей отошли за кофе, одна из девочек получила укусы лица и предплечья.

Мама пострадавшего ребенка вызвала скорую помощь и полицию. Канал отмечает, что до этого в этом же сквере уже фиксировались аналогичные случаи нападения животных с похожими нарушениями правил выгула и с похожим хозяином.

Ранее главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило, что в Подмосковье пес сорвался с привязи и набросился на несовершеннолетнего. Сотрудники ведомства провели осмотр места инцидента и опросили свидетелей. По данным следствия, животное травмировало мальчика, укусив его за ухо, шею и плечо.