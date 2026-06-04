ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 11:54

Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки

В Подмосковье собака сорвалась с поводка и напала на ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Подмосковье собака сорвалась с поводка и напала на ребенка, передает ГСУ СК России по Московской области. Следователи осмотрели место происшествия, а также допросили очевидцев. По информации СК, животное укусило мальчика за ухо, шею и плечо.

Вблизи частного дома, расположенного в Дмитровском муниципальном округе, на ребенка напала сорвавшаяся с поводка собака и причинила ему укушенные раны шеи, уха и плеча. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники департамента лесного хозяйства индийского штата Махараштра поймали двух тигров-людоедов, напавших на группу из 13 женщин. Жертвами хищников стали четыре индианки, остальным удалось спастись. Лесники сообщили, что поймали тигрицу и одного тигренка. Еще двух молодых хищников продолжают выслеживать.

До этого следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после нападения сторожевой собаки на двухлетнего мальчика, который погиб от полученных травм. Ребенок остался без присмотра взрослых и вышел на придомовую территорию.

Регионы
Подмосковье
дети
Следственный комитет
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ
«Круг замкнулся»: Лавров о непоследовательности США по вопросу Украины
Организаторы раскрыли, где пройдет следующий конкурс красоты БРИКС
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.