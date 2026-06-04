Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки

Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки В Подмосковье собака сорвалась с поводка и напала на ребенка

В Подмосковье собака сорвалась с поводка и напала на ребенка, передает ГСУ СК России по Московской области. Следователи осмотрели место происшествия, а также допросили очевидцев. По информации СК, животное укусило мальчика за ухо, шею и плечо.

Вблизи частного дома, расположенного в Дмитровском муниципальном округе, на ребенка напала сорвавшаяся с поводка собака и причинила ему укушенные раны шеи, уха и плеча. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники департамента лесного хозяйства индийского штата Махараштра поймали двух тигров-людоедов, напавших на группу из 13 женщин. Жертвами хищников стали четыре индианки, остальным удалось спастись. Лесники сообщили, что поймали тигрицу и одного тигренка. Еще двух молодых хищников продолжают выслеживать.

До этого следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после нападения сторожевой собаки на двухлетнего мальчика, который погиб от полученных травм. Ребенок остался без присмотра взрослых и вышел на придомовую территорию.