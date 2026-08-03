Губернатор рассказал о производстве роботов в Челябинской области Губернатор Текслер: Южный Урал стал столицей российской роботизации

Южный Урал можно назвать столицей российской промышленной роботизации, рассказал LIFE.ru губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что регион может закрыть до 80% потребностей отечественной промышленности в роботизированных системах.

Глава региона объяснил, что в Челябинской области уже два года работает «Завод роботов», который выпускает серийные механические манипуляторы. Они могут выполнять тяжелые, опасные и монотонные операции.

Текслер подчеркнул, что роботы могут перемещать заготовки между станками, варить металлоконструкции, сортировать горячие материалы, поднимать грузы, а также работать с высокими температурами и химическими веществами. По его словам, у машин обычно нет имен, только технические обозначения.

Ранее сообщалось, что РЖД протестировали робота-проводника Володю в поезде «Сапсан». Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти нужное место.