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03 августа 2026 в 10:13

Губернатор рассказал о производстве роботов в Челябинской области

Губернатор Текслер: Южный Урал стал столицей российской роботизации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Южный Урал можно назвать столицей российской промышленной роботизации, рассказал LIFE.ru губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что регион может закрыть до 80% потребностей отечественной промышленности в роботизированных системах.

Глава региона объяснил, что в Челябинской области уже два года работает «Завод роботов», который выпускает серийные механические манипуляторы. Они могут выполнять тяжелые, опасные и монотонные операции.

Текслер подчеркнул, что роботы могут перемещать заготовки между станками, варить металлоконструкции, сортировать горячие материалы, поднимать грузы, а также работать с высокими температурами и химическими веществами. По его словам, у машин обычно нет имен, только технические обозначения.

Ранее сообщалось, что РЖД протестировали робота-проводника Володю в поезде «Сапсан». Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти нужное место.

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