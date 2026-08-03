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03 августа 2026 в 11:21

В Минтруде объяснили, сохраняется ли семейная выплата при смене работы

Минтруд: право на семейную выплату сохраняется после смены места работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется после смены работы, сообщила пресс-служба Минтруда в МАКСе. По данным ведомства, смена компании в 2025 году не является препятствием для оформления выплаты.

Место работы сменилось — право на ежегодную семейную выплату сохранилось. В 2025 году вы работали в другой компании? Это не препятствие для оформления ежегодной семейной выплаты, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обратиться за выплатой можно даже при отсутствии нового места работы на момент подачи заявления. Основное условие — наличие официального дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ планирует оставить в 2027 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 270 месяцев, или 22,5 года. Этот показатель важен не только для расчета суммы средств, но и для определения того, может ли гражданин получить накопления единовременно или их будут выплачивать частями ежемесячно. Критерием для вычислений служит прожиточный минимум пенсионера.

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