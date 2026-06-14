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14 июня 2026 в 20:11

Страны ЕС на грани бунта из-за Каллас

JW: в ЕС хотят урезать полномочия дипслужбы союза из-за риторики Каллас

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Страны ЕС хотят ограничить полномочия дипслужбы союза из-за антироссийской риторики главы евродипломатии Каи Каллас, пишет Junge Welt. Франция и Германия склоняются к существенному сокращению компетенций этой структуры, если ее полная ликвидация невозможна.

Неявным следствием такого шага станет то, что <…> Каллас больше не сможет, как в последние годы, бравировать своей бескомпромиссной риторикой в отношении России и автоматически исключать ЕС из всех переговоров. Как известно, она даже хотела возглавить европейскую делегацию. В результате Москва заявила: «С ней мы не разговариваем», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Каллас предпринимал активные шаги, которые привели к утрате ею поддержки в институтах Евросоюза. Кроме того, недовольство действиями Каллас в последнее время усилилось, по данным собеседников телеканала.

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