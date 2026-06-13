В ЕС рассказали, как Каллас своими руками «роет себе могилу»

В ЕС рассказали, как Каллас своими руками «роет себе могилу» Euronews: Каллас делает все, чтобы потерять поддержку в ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предпринимает активные шаги, которые ведут к утрате ею поддержки в институтах Евросоюза, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на нескольких дипломатов. По данным собеседников телеканала, недовольство действиями Каллас в последнее время только усилилось.

Она действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки. <...> Она не очень хороша в налаживании альянсов в [Европейском] Совете, — говорится в сообщении.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Каллас не справляется со своими основными служебными обязанностями. По ее словам, европейский дипломат продолжает запугивать страны-члены ЕС, постоянно предупреждая их о якобы приближающейся войне.

Кроме того, кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что послание главы европейской дипломатии еврочиновникам, где она постоянно акцентирует свою незаменимость для ЕС, говорит о ее нарастающем отчаянии. По словам обозревателя, крупнейшие государства Евросоюза выражают недовольство ее деятельностью.