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13 июня 2026 в 11:40

В ЕС рассказали, как Каллас своими руками «роет себе могилу»

Euronews: Каллас делает все, чтобы потерять поддержку в ЕС

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Глава европейской дипломатии Кая Каллас предпринимает активные шаги, которые ведут к утрате ею поддержки в институтах Евросоюза, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на нескольких дипломатов. По данным собеседников телеканала, недовольство действиями Каллас в последнее время только усилилось.

Она действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки. <...> Она не очень хороша в налаживании альянсов в [Европейском] Совете, — говорится в сообщении.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Каллас не справляется со своими основными служебными обязанностями. По ее словам, европейский дипломат продолжает запугивать страны-члены ЕС, постоянно предупреждая их о якобы приближающейся войне.

Кроме того, кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что послание главы европейской дипломатии еврочиновникам, где она постоянно акцентирует свою незаменимость для ЕС, говорит о ее нарастающем отчаянии. По словам обозревателя, крупнейшие государства Евросоюза выражают недовольство ее деятельностью.

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