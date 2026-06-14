Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 19:41

Подростка чуть не убило током в ванной из-за телефона

112: подростка чуть не убило током из-за телефона в ванной в Томской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Школьник чуть не погиб из-за заряжающегося телефона в ванной комнате, сообщает Telegram-канал «112». 13-летнего мальчика удалось спасти благодаря своевременным действиям его отца. Инцидент произошел в Томской области.

По предварительной информации, подросток оставался дома один и взял с собой в душ смартфон, подключенный к зарядному устройству. В какой‑то момент гаджет упал в воду — ребенок получил удар электрическим током.

Когда родители вернулись домой, они обнаружили сына без сознания. Отец незамедлительно вызвал скорую помощь и начал оказывать первую помощь до приезда медиков.

Ранее подросток, пострадавший от сильного удара током на железнодорожной станции Вяземская, отказался от госпитализации. Кроме того, ранее стало известно, что двое 12-летних подростков пострадали при невыясненных обстоятельствах на объекте транспортной инфраструктуры.

До этого двое несовершеннолетних, получивших удар током от контактной сети поезда в Хабаровском крае, доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, один из подростков находился в тяжелом состоянии, а у второго травмирована рука.

травмы
смартфон
родители
Регионы
Томская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело россиянки обнаружено в отеле в Индии
Страны ЕС на грани бунта из-за Каллас
Пьяный мужчина спустил собак на ребенка в Севастополе
Зуд купальщика, обстановка с поездами в Крыму, «холодное пятно»: что дальше
Участники ЕГЭ получили первые результаты экзаменов
Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в начале недели
Российские бойцы «перебили» главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
Подростка чуть не убило током в ванной из-за телефона
Трамп пожаловался Путину на свой возраст
Трамп оценил чествование Киевом нацистов
Путин обсудил с Трампом военный кризис Киева
Трамп поделился с Путиным, когда объявят итоги переговоров с Ираном
Стало известно о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
Стало известно, как Трамп отреагировал на поздравления Путина
Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о Зеленском
Трамп пообещал Путину воздействовать на лидеров ЕС и Киев
Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о встрече с Зеленским
Путин отметил заслуги Мелании Трамп в ходе беседы с президентом США
Путин поздравил Трампа по телефону с юбилеем
Зеленский обратился к западным партнерам за поддержкой
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.