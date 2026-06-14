Подростка чуть не убило током в ванной из-за телефона

Подростка чуть не убило током в ванной из-за телефона 112: подростка чуть не убило током из-за телефона в ванной в Томской области

Школьник чуть не погиб из-за заряжающегося телефона в ванной комнате, сообщает Telegram-канал «112». 13-летнего мальчика удалось спасти благодаря своевременным действиям его отца. Инцидент произошел в Томской области.

По предварительной информации, подросток оставался дома один и взял с собой в душ смартфон, подключенный к зарядному устройству. В какой‑то момент гаджет упал в воду — ребенок получил удар электрическим током.

Когда родители вернулись домой, они обнаружили сына без сознания. Отец незамедлительно вызвал скорую помощь и начал оказывать первую помощь до приезда медиков.

Ранее подросток, пострадавший от сильного удара током на железнодорожной станции Вяземская, отказался от госпитализации. Кроме того, ранее стало известно, что двое 12-летних подростков пострадали при невыясненных обстоятельствах на объекте транспортной инфраструктуры.

До этого двое несовершеннолетних, получивших удар током от контактной сети поезда в Хабаровском крае, доставлены в медицинское учреждение. Кроме того, один из подростков находился в тяжелом состоянии, а у второго травмирована рука.