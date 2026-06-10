Подросток оказался в тяжелом состоянии после удара током в Хабаровском крае

Подросток оказался в тяжелом состоянии после удара током в Хабаровском крае

Двое несовершеннолетних, получивших удар током от контактной сети поезда в Хабаровском крае, доставлены в медицинское учреждение, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По данным ведомства, один из подростков находится в тяжелом состоянии, у второго травмирована рука.

Происшествие случилось 9 июня в Хабаровском крае. Двое несовершеннолетних получили удар электрическим током от контактной сети железной дороги. В связи с произошедшим следственные органы проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее стало известно, что ребенка, который пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в квартире дома на Большой Академической улице в Москве, госпитализировали. Предварительно, у него диагностировали травму кисти и осколочные раны живота и ног. Из-за взрыва загорелась квартира. Предполагается, что подросток проводил химические опыты.