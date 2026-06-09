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09 июня 2026 в 15:34

Раскрыты подробности о состоянии пострадавшего при взрыве в Москве ребенка

Пострадавшего при взрыве на севере Москвы подростка госпитализировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ребенка, который пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в квартире дома на Большой Академической улице в Москве, госпитализировали, заявил ТАСС источник в оперативных службах. Предварительно, у него диагностировали травму кисти и осколочные раны живота и ног.

Неустановленный предмет взорвался в руках у 13-летнего мальчика во время игры, он пострадал, доставлен в больницу, — подчеркнул собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «112», из-за взрыва загорелась квартира. Предполагается, что подросток проводил химические опыты. Экстренные службы обнаружили на месте предмет, похожий на снаряд, его изъяли для дальнейшей экспертизы. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что два взрыва прогремело на месте ЧП с водителем в подмосковной Балашихе. По словам очевидца, второй взрыв, менее ощутимый, прозвучал буквально через пару минут после того, как в салоне BMW сработало СВУ. Возбуждено уголовное дело.

До этого шесть человек погибли при взрыве на станции по заправке бытовых газовых баллонов в Кашкадарьинской области Узбекистана. Еще пятеро пострадавших доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

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