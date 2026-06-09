«Страха не было»: раскрыты новые подробности подрыва BMW в Балашихе На месте подрыва иномарки с водителем в Балашихе прогремело два взрыва

Два взрыва прогремело на месте ЧП с водителем в подмосковной Балашихе, рассказал в беседе с LIFE.ru таксист Гусейн, ставший случайным свидетелем и главным спасителем. По его словам, второй взрыв, менее ощутимый, прозвучал буквально через пару минут после того, как в салоне BMW сработало СВУ.

После того, как я вытащил [водителя], произошел второй взрыв. Страха не было. В голове было одно — пойти, вытащить человека и все, — отметил мужчина.

Гусейн отметил, что водитель хрипел и пытался что-то сказать. Скорую и экстренные службы вызвали другие очевидцы. Свою машину таксист оставил на безопасном расстоянии.

Ранее генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов выразил мнение, что у водителя подорванного авто не было шансов выжить. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

До этого стало известно, что прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств подрыва автомобиля в микрорайоне Авиаторов. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будут проведены медицинская и взрывотехническая экспертизы.