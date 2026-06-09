Прокуратура взяла на контроль обстоятельства подрыва авто в Балашихе

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств подрыва автомобиля в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, работу правоохранителей и сотрудников экстренных служб координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре Московской области, — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Балашихе при движении BMW X3 сработало взрывное устройство. Водитель, находившийся в автомобиле, скончался на месте от полученных травм. В рамках расследования будут проведены медицинская и взрывотехническая экспертизы.

Мощный взрыв прогремел в Балашихе около 06:30 мск. Прохожие успели вытащить водителя из горящего авто живым, но позже он скончался. В результате взрыва также была повреждена проезжавшая мимо машина. Возбуждено уголовное дело.