Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в Балашихе СК возбудил дело после гибели водителя при взрыве автомобиля в Балашихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва легкового автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщили в ведомстве. По предварительной версии, подрыв неустановленного взрывного устройства произошел около половины шестого утра прямо во время движения внедорожника BMW Х3 возле жилого многоквартирного дома. Находившийся за рулем мужчина получил множественные тяжелые ранения, от которых умер.

По факту подрыва автомобиля в городе Балашихе следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, — сообщили в СК.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас специалисты устанавливают тип и мощность использованной взрывчатки, а также детально изучают все возможные мотивы совершенного преступления.

Момент взрыва автомобиля попал на видео. Инцидент зафиксировали во дворе жилого массива, когда водитель сел за руль и попытался уехать с парковки. В этот момент взрывное устройство сдетонировало.