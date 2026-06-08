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08 июня 2026 в 15:51

Взрыв на заправочной станции привел к жуткой трагедии

Шесть человек погибли при взрыве на заправочной станции в Узбекистане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жертвами взрыва на станции по заправке бытовых газовых баллонов в Кашкадарьинской области Узбекистана стали шесть человек, сообщила пресс-служба республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что еще пятеро пострадавших доставлены в лечебное учреждение с травмами разной степени тяжести.

Сегодня, 8 июня, в 13:50 (11:50 мск. — NEWS.ru) в Кашкадарьинскую областную пожарную службу поступило сообщение о взрыве на заправочной станции бытовых газовых баллонов. <...> В результате погибли шесть человек, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее в селе Плиево из-за хлопка бытового газа пострадал несовершеннолетний. Мальчик с ожогами был доставлен в больницу, врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Предварительно установлено, что вечером 7 июня в котельной частного жилого дома на улице Осмиева произошло воспламенение газовоздушной смеси.

Кроме того, в Ленобласти в гараже разорвался газовый баллон, в результате чего погиб несовершеннолетний. Отец погибшего 13-летнего мальчика получил повреждения. По факту случившегося сотрудники СКР инициировали уголовное производство.

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