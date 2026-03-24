ВС РФ активно выдавили солдат ВСУ из Червоного в ДНР

Российские военнослужащие выдавливают солдат Вооруженных сил Украины из населенного пункта Червоное в Донецкой Народной Республике и проводят зачистку поселка от сил противника, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что подразделения ВС РФ продолжают зачистку населенного пункта и закрепление на освобожденных рубежах.

Касаемо населенного пункта Червоное, то по последней информации, которая мне поступала, украинские боевики выдавлены из данного населенного пункта, — сказал Марочко.

Он также добавил, что противник передислоцировался юго-западнее Червоного, на высоты. По словам эксперта, ситуация в районе Червоного остается на контроле у российских военных.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А-0254, которую в настоящее время использует территориальная оборона для проведения тренировок. В Минобороны России эту информацию не комментировали.