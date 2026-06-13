Российские войска поразили инфраструктуру, используемую ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Также были уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за период с 6 по 12 июня российские вооруженные силы нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины, которые используются ВСУ. Удары высокоточным оружием и беспилотниками стали ответом на террористические атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России.