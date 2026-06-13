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13 июня 2026 в 14:13

Автобус с людьми накрыло упавшим деревом в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дерево рухнуло на пассажирский автобус в подмосковном городе Щелково, сообщает телеканал РЕН ТВ на платформе МАКС. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, расположенной на Центральной улице.

В момент происшествия внутри транспортного средства находилось 10 человек, говорится в сообщении. Никто из пассажиров не пострадал. Люди самостоятельно покинули салон автобуса.

Ранее источник сообщил, что на юге столицы на Чонгарском бульваре дерево рухнуло на женщину и двоих малолетних детей. По имеющейся информации, они сидели на скамейке в момент обрушения.

Кроме того, в Санкт-Петербурге дерево повалилось на брошенный автомобиль из-за сильного порыва ветра. Жертв в результате инцидента нет, поскольку машина долгое время стояла без движения. Местные жители слышали грохот от падения, а также заметили, что само дерево было здоровым и без видимых повреждений.

Также пресс-служба Следственного комитета России по Астраханской области сообщила, что на стройке в областном центре из-за мощного ветра опрокинулся башенный кран. Жертвой инцидента стал машинист крана.

Москва
Подмосковье
Щелково
деревья
автобусы
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