В Петербурге дерево рухнуло на автомобиль из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра дерево обрушилось на припаркованный автомобиль, сообщает Gazeta.SPb. Во время инцидента никто не пострадал, так как машина давно стояла без движения.

Местные жители рассказали, что слышали звук падения. Очевидцы также отметили, что дерево было живым и целым.

Также из-за непогоды и сильного ветра в городе обрушилось несколько столбов. Развод мостов был отменен из-за погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра снесло листы поликарбоната с крыши на Комендантском проспекте — ими побило припаркованные автомобили. На Светлановском проспекте рухнувшее дерево повредило придомовую территорию, а на 1-м Муринском проспекте дерево упало на машину.