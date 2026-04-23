Появились подробности последствий шторма в Петербурге

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра снесло листы поликарбоната с крыши на Комендантском проспекте — ими побило припаркованные автомобили, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, в девять утра скорость ветра достигала 18 метров в секунду.

В материале говорится, что на 1-м Муринском проспекте дерево упало на машину. При этом на Светлановском проспекте рухнувшее дерево повредило придомовую территорию.

Ранее в пресс-службе аэропорта Пулково сообщали, что воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме на фоне предупреждения МЧС и метеослужб об усилении ветра в Санкт-Петербурге до 18 м/с. Там отдельно отметили, что приоритетом остается безопасность пассажиров, в случае необходимости все решения будет принимать командир самолета.

До этого пресс-служба Смольного со ссылкой на Росгидромет сообщала, что в Санкт-Петербурге 22 и 23 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения метеоусловий. Предупреждение было связано с сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.