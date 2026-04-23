23 апреля 2026 в 08:50

Стало известно, как работает Пулково в связи с предупреждением МЧС

Пулково не прекратило работу на фоне предупреждения МЧС об усилении ветра

Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме на фоне предупреждения МЧС и метеослужб об усилении ветра в Санкт-Петербурге до 18 м/с, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Приоритетом остается безопасность пассажиров. В случае необходимости все решения будет принимать командир самолета.

Информируем: аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Полетный план выполняется в полном объеме, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорты Тамбова, Волгограда и Саратова приостановили работу. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолетов.

До этого стало известно, что аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. По данным метеонаблюдений, в районе аэропорта шел дождь, местами сильный, отмечались грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Всего в воздушной гавани посадку совершили 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

