Стало известно, как работает Пулково в связи с предупреждением МЧС

Пулково не прекратило работу на фоне предупреждения МЧС об усилении ветра

Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме на фоне предупреждения МЧС и метеослужб об усилении ветра в Санкт-Петербурге до 18 м/с, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Приоритетом остается безопасность пассажиров. В случае необходимости все решения будет принимать командир самолета.

Информируем: аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Полетный план выполняется в полном объеме, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорты Тамбова, Волгограда и Саратова приостановили работу. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолетов.

До этого стало известно, что аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. По данным метеонаблюдений, в районе аэропорта шел дождь, местами сильный, отмечались грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Всего в воздушной гавани посадку совершили 10 рейсов, вылетели 12 бортов.