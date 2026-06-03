Правительство открыло новые возможности для IT-компаний в России Правительство России расширило список компаний для IT-аккредитации

Правительство России расширило перечень организаций, которые смогут оформить IT-аккредитацию, сообщили в пресс-службе Минцифры. Изменения направлены на укрепление технологического суверенитета страны, подчеркнули в ведомстве.

Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию. <...> Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития IT-отрасли, предоставив доступ к льготам более широкому кругу стратегически важных разработчиков и работающим в них IT-специалистам, — добавили в сообщении.

В число новых получателей аккредитации вошли разработчики программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для ряда стратегически важных направлений. Кроме того, для всех IT-компаний до 1 июля 2026 года продлены сроки подачи заявлений на подтверждение аккредитации.

Ранее IT-эксперт Леонтий Букштейн заявил: третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками усложнит жизнь операторам, но при этом выведет цифровую безопасность на новый уровень. Он посоветовал россиянам иметь не более двух-трех сим-карт. По его мнению, это необходимый максимум для законопослушного человека.