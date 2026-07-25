В США объяснили, почему дорогие ИИ-разработки остаются за бортом

Американские компании осознали отсутствие необходимости вкладывать огромные суммы в дорогие ИИ-разработки и все чаще обращаются к более доступным альтернативам, включая китайские модели, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, этот подход способен кардинально изменить расстановку сил в отрасли, которая движет мировую экономику.

Основатель стартапа Cursor Майк Саекс пояснил, что самые мощные модели ИИ избыточны для повседневных задач, сравнив их использование с поездкой на суперкаре в продуктовый магазин. Оптимизация затрат, по его словам, становится ключевым фактором для бизнеса.

Ранее американские аналитики предупредили, что массовое применение ИИ способно сократить налоговые отчисления и даже поставить под сомнение устойчивость современного миропорядка. Как отмечается в их докладе, на встрече в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне главной опасностью признали не бунт машин, а экономические последствия цифровой трансформации.

Между тем лингвист-филолог профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз заявил, что дальнейшее распространение искусственного интеллекта приведет к постепенной интеллектуальной деградации общества. По его мнению, люди не утратят навыков чтения и письма, но начнут следовать по пути наименьшего сопротивления, перепоручая все задачи нейросетям.