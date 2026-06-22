В американском стартапе роботов стало больше, чем сотрудников-людей Глава Figure AI: число гуманоидных роботов в компании превысило штат сотрудников

В американском стартапе Figure AI количество гуманоидных роботов превысило численность человеческого персонала, заявил генеральный директор компании Бретт Адкок на своей странице в соцсети X. По его словам, это стало результатом стремительного масштабирования производства за последние два года.

Согласно опубликованному Адкоком графику, с 2022 по 2026 год предприятие прошло путь от единичных прототипов до серийного выпуска устройств, пояснил глава фирмы. Если в начале 2025 года число роботов оставалось незначительным, то к концу того же года парк превысил 100 единиц, а во втором квартале 2026 года достиг примерно 740 машин.

При этом штат сотрудников-людей увеличивался более сдержанными темпами: к концу 2025 года в компании работали около 400 человек, а в 2026-м — приблизительно 660, отметил руководитель. По его словам, динамика внедрения робототехники существенно опережает рост числа наемных работников.

Ранее власти китайского города Куньмин задействовали роботов в форме змей для обследования линий электропередачи. Это необходимо для обеспечения стабильной работы энергосистемы во время национальных вступительных экзаменов в вузы, где даже кратковременные перебои с электричеством могут повлиять на результаты.