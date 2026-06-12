Осужденный на пожизненное экс-глава Южной Кореи получил еще 30 лет

Осужденный на пожизненное экс-глава Южной Кореи получил еще 30 лет Юн Сок Ель получил еще 30 лет заключения за провокацию против КНДР

Осужденный на пожизненное бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель приговорен судом первой инстанции к еще 30 годам тюремного заключения за организацию запуска беспилотников в сторону Пхеньяна с целью создать предлог для введения военного положения, сообщает информационное агентство Yonhap. Судья отметил, что хотя ущерб военным интересам от данной операции не был значительным, подсудимый пытался спровоцировать Северную Корею.

Хотя уровень ущерба интересам в военной сфере из-за этой операции, как представляется, не был серьезным, подсудимые пытались спровоцировать Северную Корею, используя в качестве прикрытия военную операцию, чтобы создать условия для объявления военного положения, — говорится в сообщении.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя руководителя госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева к 12 годам тюремного заключения. Экс-чиновник признан виновным в хищении средств в особо крупных размерах и кредитном мошенничестве на общую сумму свыше миллиарда рублей.

Кроме того, суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Анне Миньковой по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного незаконным путем, назначив наказание в виде 5,5 года условно с испытательным сроком пять лет. При вынесении решения судебная инстанция приняла во внимание смягчающие факторы.