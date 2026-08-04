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04 августа 2026 в 09:57

Российский регион отразил атаку 157 БПЛА за сутки

Над Брянской областью сбили 157 украинских БПЛА за прошедшие сутки

ЗРК «Бук-М2» ЗРК «Бук-М2» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Силы ПВО сбили 157 украинских БПЛА над Брянской областью в течение суток, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. По его словам, все дроны были самолетного типа.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами (МОГ) бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии <...> уничтожено 157 вражеских БПЛА, — написал Ковальчук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара беспилотников ВСУ по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще два человека отказались от госпитализации.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области выросло до трех человек. Как уточнил губернатор Александр Авдеев, молодой мужчина травмировал палец руки. Ему оказали помощь в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно.

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