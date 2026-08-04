Биолог раскрыл один способ ускорить созревание томатов

Созревание томатов можно существенно ускорить с помощью сокращения их полива — это позволяет растениям направить ресурсы с роста листьев на налив плодов, объяснил в беседе с 360.ru агроном-биолог Михаил Воробьев. По его словам, обильное орошение помидоров необходимо лишь в первой половине лета, а в период созревания оно лишь вредит. Из-за избытка влаги растение перебрасывает все соки в листья и пасынки, откладывая покраснение плодов.

Во время созревания полив нужно существенно сократить, потому что растение должно сконцентрироваться не на количественном увеличении биомассы, а на качественном превращении плодов. Поливать нужно умеренно, чтобы им только-только хватало, — посоветовал Воробьев.

Он пояснил, что небольшой дефицит влаги создает для растения легкий стресс, переключая его приоритеты на быстрое созревание семян. При этом, по его словам, нельзя полностью прекращать полив — почва под кустами должна оставаться слегка влажной, без переувлажнения и застоя воды.

Ранее Воробьев заявил, что растения не рекомендуется поливать артезианской водой, поскольку такой уход может лишь навредить. По словам специалиста, ею можно лишь опрыскивать цветы, предварительно прогрев ее на солнце.