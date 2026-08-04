Дела в огороде в августе: список для сверки, чтобы ничего не забыть до конца сезона

Дела в огороде в августе: список для сверки, чтобы ничего не забыть до конца сезона

Август кажется спокойным месяцем, но именно сейчас закладывается урожай следующего года. Если вовремя прищипнуть томаты, подкормить клубнику, убрать больные листья и посеять сидераты, осенью будет меньше работы, а растения лучше подготовятся к зиме. Чтобы ничего не упустить, собрала самые важные дела августа в одном списке.

Огород. Регулярно собирайте огурцы, кабачки, томаты и перцы, не позволяя плодам перерастать. У высокорослых томатов прищипните верхушки, удалите нижние листья для лучшего проветривания и подвяжите тяжелые кисти. Поливайте только под корень утром или вечером, после чего мульчируйте почву. В период плодоношения лучше использовать калийные подкормки, например монофосфат калия или сульфат калия, а не азотные удобрения.

Клубника. После плодоношения удалите старые листья и лишние усы, аккуратно разрыхлите почву и внесите калийно-фосфорную подкормку. Именно в августе закладываются цветочные почки будущего урожая.

Цветники. Регулярно срезайте увядшие соцветия у многолетников и роз, осматривайте растения на мучнистую росу и вредителей. Чем раньше замечена проблема, тем легче с ней справиться.

Сад. Проверяйте яблони и груши на признаки парши, своевременно убирайте падалицу и поврежденные плоды. Молодые деревья в жаркую погоду продолжают нуждаться в регулярном поливе.

Освободившиеся грядки. Не оставляйте их пустыми. После уборки урожая посейте сидераты — фацелию, горчицу или овес. Они помогают защитить почву от пересыхания, улучшают ее структуру и служат источником органического вещества.

Главное правило августа — не перекармливать растения азотом. В конце лета им важнее вызревание побегов и плодов, а не наращивание новой зеленой массы. И конечно, перед любыми обработками обязательно учитывайте срок ожидания препаратов, если урожай еще продолжают собирать.