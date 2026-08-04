Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 09:25

Дела в огороде в августе: список для сверки, чтобы ничего не забыть до конца сезона

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Август кажется спокойным месяцем, но именно сейчас закладывается урожай следующего года. Если вовремя прищипнуть томаты, подкормить клубнику, убрать больные листья и посеять сидераты, осенью будет меньше работы, а растения лучше подготовятся к зиме. Чтобы ничего не упустить, собрала самые важные дела августа в одном списке.

Огород. Регулярно собирайте огурцы, кабачки, томаты и перцы, не позволяя плодам перерастать. У высокорослых томатов прищипните верхушки, удалите нижние листья для лучшего проветривания и подвяжите тяжелые кисти. Поливайте только под корень утром или вечером, после чего мульчируйте почву. В период плодоношения лучше использовать калийные подкормки, например монофосфат калия или сульфат калия, а не азотные удобрения.

Клубника. После плодоношения удалите старые листья и лишние усы, аккуратно разрыхлите почву и внесите калийно-фосфорную подкормку. Именно в августе закладываются цветочные почки будущего урожая.

Цветники. Регулярно срезайте увядшие соцветия у многолетников и роз, осматривайте растения на мучнистую росу и вредителей. Чем раньше замечена проблема, тем легче с ней справиться.

Сад. Проверяйте яблони и груши на признаки парши, своевременно убирайте падалицу и поврежденные плоды. Молодые деревья в жаркую погоду продолжают нуждаться в регулярном поливе.

Освободившиеся грядки. Не оставляйте их пустыми. После уборки урожая посейте сидераты — фацелию, горчицу или овес. Они помогают защитить почву от пересыхания, улучшают ее структуру и служат источником органического вещества.

Главное правило августа — не перекармливать растения азотом. В конце лета им важнее вызревание побегов и плодов, а не наращивание новой зеленой массы. И конечно, перед любыми обработками обязательно учитывайте срок ожидания препаратов, если урожай еще продолжают собирать.

Проверено редакцией
Life Style
август
огород
клубника
томаты
кабачки
яблони
груши
удобрения
подкормки
полив
растения
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна задача, которую поставили агентам ГУР в Севастополе
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью 179 дронов
Победителей чемпионата «АртМастерс» наградили в Третьяковской галерее
Боец раскрыл, как российские «птички» охотятся на военных ВСУ в лесах
Раскрыта возможная причина смерти 19-летнего хоккеиста из России
В Братске возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и самосвалом
Аномальная жара в Корее «скашивает» людей
Психолог ответила, заставлять ли ребенка ходить в детсад ради социализации
Автоюрист предупредил, что грозит за самостоятельный заезд на эвакуатор
Организаторов теракта против главы одного из новых регионов арестовали
Мирный житель умер при атаке украинского дрона-камикадзе на автомобиль
Российский регион отразил атаку 157 БПЛА за сутки
В Канске нашли сбежавшую из психдиспансера влюбленную пару
ФСБ сорвала теракт против руководителя одного из российских регионов
Атаки ВСУ привели к гибели мирного жителя и ранению трехлетнего ребенка
Преступник предстанет перед судом после 20 лет жизни в бегах
Стало известно о прорванной обороне ВСУ в 80 км от Запорожья
Пострадавшая при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом скончалась в больнице
ВС России уничтожили суда, перевозившие грузы ВСУ
Стало известно, сколько детей пострадали при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.