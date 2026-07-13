Снабжающий Киев дронами стартап резко подорожал до $18 млрд

Мюнхенский оборонный стартап Helsing, поставляющий Украине беспилотники, привлек более $1,8 млрд (138 млрд рублей) нового финансирования, сообщили в пресс-службе производителя. После завершения раунда стоимость компании выросла до $18 млрд (1,38 трлн рублей).

Helsing, ведущее европейское предприятие по применению искусственного интеллекта в оборонном секторе, сегодня сообщило о закрытии нового раунда финансирования на сумму свыше $1,8 млрд. Теперь стоимость компании оценивается в $18 млрд, — говорится в сообщении.

По данным издания Handelsblatt, оценка стоимости Helsing увеличилась примерно на 50%, что сделало компанию самым дорогим оборонным стартапом в Европе и крупнейшим стартапом Германии. Издание отмечает, что привлечение столь крупных инвестиций остается редкостью для европейских компаний и чаще характерно для растущих американских стартапов.

Ранее СМИ сообщили о немецком стартапе Helsing SE, который производит для Украины автономные ударные дроны. Компания держит производство в секрете: объекты не имеют обозначений, а сотрудники подписывают соглашения о неразглашении. Ее беспилотник HX-2 с искусственным интеллектом стоит около €17,5 тыс. (более 1,5 млн рублей).