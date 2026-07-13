Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 15:40

Снабжающий Киев дронами стартап резко подорожал до $18 млрд

Поставляющий Украине дроны стартап Helsing привлек $1,8 млрд финансирования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мюнхенский оборонный стартап Helsing, поставляющий Украине беспилотники, привлек более $1,8 млрд (138 млрд рублей) нового финансирования, сообщили в пресс-службе производителя. После завершения раунда стоимость компании выросла до $18 млрд (1,38 трлн рублей).

Helsing, ведущее европейское предприятие по применению искусственного интеллекта в оборонном секторе, сегодня сообщило о закрытии нового раунда финансирования на сумму свыше $1,8 млрд. Теперь стоимость компании оценивается в $18 млрд, — говорится в сообщении.

По данным издания Handelsblatt, оценка стоимости Helsing увеличилась примерно на 50%, что сделало компанию самым дорогим оборонным стартапом в Европе и крупнейшим стартапом Германии. Издание отмечает, что привлечение столь крупных инвестиций остается редкостью для европейских компаний и чаще характерно для растущих американских стартапов.

Ранее СМИ сообщили о немецком стартапе Helsing SE, который производит для Украины автономные ударные дроны. Компания держит производство в секрете: объекты не имеют обозначений, а сотрудники подписывают соглашения о неразглашении. Ее беспилотник HX-2 с искусственным интеллектом стоит около €17,5 тыс. (более 1,5 млн рублей).

Европа
Германия
ВСУ
Мюнхен
стартапы
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил положение Вэнса после провала переговоров США и Ирана
Росгвардейцы задержали грабителей в строительном магазине Подмосковья
В Роскачестве объяснили, когда сотрудники могут забирать вещи домой
Двое детей пострадали при атаке БПЛА в подмосковном Солнечногорске
Путин вручил премию спасшему 23 человека в Дагестане юноше
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя пить из нагретой в машине бутылки
В больницы Подмосковья поступило новое эндоскопическое оборудование
«Потенциально самоубийственна»: Европе предрекли крах без дружбы с Россией
Аналитик объяснил, как США надеются контролировать Ормузский пролив
Путин назвал самую важную вещь, над которой нужно работать
В Подмосковье врачи удалили подростку опухоль мозга размером с ладонь
Россиянам дали советы, как сохранить силы на весь рабочий день
Путин раскрыл, в чем сила россиян
Путин заявил, что Россию ждет победа
«Добровольно»: Путин раскрыл, сколько денег россияне собрали для СВО
Путин заявил о постоянной модернизации российской армии
«Россия победит»: в Европе предсказали исход войны с НАТО
ВСУ атаковали запорожских спасателей
Эндокринолог предостерег от чрезмерного приема витамина D
Главы таможен РФ и Белоруссии ознакомились с СКП в Смоленской области
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.