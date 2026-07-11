Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ NYT: стартап Helsing SE в Германии производит дешевые дроны для ВСУ

На юге Германии стартап Helsing SE производит «дешевые и автономные» дроны, которые использует украинская армия, сообщает The New York Times. Завод работает в режиме полной невидимости: на зданиях нет логотипов, сотрудники подписывают соглашения о неразглашении, а производство может быть свернуто и перемещено в течение одного дня при возникновении угрозы.

Главный продукт компании — ударный беспилотник HX-2 весом 12 кг, оснащенный искусственным интеллектом. Аппарат сделан из черного твердого пенопласта, его стоимость составляет около €17,5 тыс. (более 1,5 млн рублей). На обучение оператора требуется несколько недель.

Газета отмечает, что деятельность Helsing отражает «фундаментальный сдвиг» в оборонных расходах: если раньше заказы доставались крупным корпорациям, то теперь инициативу перехватывают гибкие технологические компании. В частности, в проекте оборонного бюджета Пентагона на следующий год $55 млрд из $1,5 трлн запланировано на создание нового арсенала беспилотников на базе ИИ.

Ранее инспектор сил противовоздушной обороны Мано-Микаэль Нокелайнен сообщил, что с 2027 года финские военные приступят к подготовке призывников к работе с дронами-перехватчиками. Он также отметил, что внедрение новой учебной программы станет продолжением осенних испытаний, в ходе которых эффективность беспилотников оценят кадровые военнослужащие.