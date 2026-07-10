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10 июля 2026 в 14:06

Соседняя с Россией страна будет делать из призывников операторов БПЛА

Силы обороны Финляндии с 2027 года начнут обучение призывников применению БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Финские военные с 2027 года приступят к подготовке призывников к работе с дронами-перехватчиками, сообщил инспектор сил противовоздушной обороны Мано-Микаэль Нокелайнен в интервью ведомственному изданию Ruotuväki. Внедрение новой учебной программы станет продолжением осенних испытаний, в ходе которых эффективность беспилотников оценят кадровые военнослужащие.

Осенью мы протестируем использование дронов-перехватчиков с кадровым составом, а со следующего года начнем обучать их использованию призывников, — отметил Нокелайнен.

Как уточнил представитель командования, перехватчики войдут в оснащение создаваемого в составе сил обороны специализированного подразделения по противодействию БПЛА. Названия моделей дронов, запланированных к закупке, а также точные сроки формирования нового подразделения не раскрываются. В Хельсинки подчеркивают, что модернизация противодроновой обороны — один из приоритетов в рамках общего укрепления обороноспособности страны.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет политические и военно-технические меры реагирования в ответ на снятие запрета на размещение ядерного оружия на территории Финляндии. По ее словам, решение Хельсинки не имеет объективных оснований, поскольку финские власти ранее неоднократно заявляли об отсутствии прямой военной угрозы со стороны РФ.

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