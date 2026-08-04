В Подмосковье раскрыли последствия атаки БПЛА Склад и подстанция загорелись при атаке БПЛА в Подмосковье

В промзоне Новоселок в муниципальном округе Чехов Московской области в результате попадания беспилотного летательного аппарата произошло несколько возгораний, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, наиболее крупный пожар пришелся на склад, открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание.

В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано, — сказано в сообщении.

На месте продолжают работать пожарные и оперативные службы. Военные отражают атаку — беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

Ранее губернатор сообщил о пяти погибших в результате налета украинских дронов. По его словам, еще шесть человек пострадали в результате атаки.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.