На Западе предупредили об угрозе краха цивилизации из-за ИИ Bloomberg: развитие ИИ может привести к падению налоговых поступлений

Развитие искусственного интеллекта может привести к снижению поступлений от подоходного налога и поставить под угрозу существование современной цивилизации, следует из материала Bloomberg. Авторы публикации отмечают, что на встрече специалистов в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне обсуждался сценарий, при котором главную угрозу представляет не восстание машин, а экономические последствия широкого внедрения ИИ.

В публикации также подчеркивается, что падение доходов, рост издержек и многолетняя неопределенность могут привести к десятилетиям нестабильности, которой, по мнению авторов, будет достаточно для падения правительств. По оценке Bloomberg, развитие искусственного интеллекта можно сравнить с Первой промышленной революцией, когда крестьяне лишились привычной работы, а государства стали опираться на налогообложение доходов населения.

Сейчас ИИ уже угрожает исчезновением целым категориям офисных профессий. Издание предупреждает, что даже незначительный рост безработицы способен серьезно ударить по государственным финансам из-за увеличения расходов на пособия, переобучение и обеспечение общественного порядка.

Ранее американский предприниматель Илон Маск допустил, что профессия программиста может исчезнуть к концу 2026 года. По мнению бизнесмена, искусственный интеллект сможет создавать машинный код быстрее, чем традиционные компьютеры-компиляторы.