Мантуров сообщил о мощном росте производства беспилотников Мантуров: предприятия РФ способны выпускать более 15 тыс. FPV-дронов в сутки

Российские предприятия способны поставлять более 15 тыс. FPV-дронов в сутки, сообщил «Коммерсанту» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Производственные мощности отечественной промышленности существенно выросли за последние годы, отметил он.

Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц, — заявил Мантуров.

Первый вице-премьер отметил, что существенно возросло и создание сложных разведывательных и ударных комплексов. При этом, как он подчеркнул, поставка всех позиций осуществляется в установленные сроки.

Ранее стало известно, что в России создадут подразделение «БАРС-ДНР» для борьбы с атаками БПЛА ВСУ. Это добровольческое формирование призвано защищать критические объекты, социальные учреждения и обеспечивать безопасность граждан региона. В обязанности нового подразделения войдут противодействие беспилотным летательным аппаратам, охрана и оборона важных объектов, координация работы с гражданскими и специализированными службами.