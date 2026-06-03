ПВО в Москве уничтожили восемь БПЛА Собянин сообщил об уничтожении восьми БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО отразили атаку восьми БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

ПВО Минобороны уничтожили восемь БПЛА, летевших на Москву, — написал мэр.

Ранее четыре человека пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

До этого в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом два человека получили ранения. Жертв нет, люди эвакуированы, добавил глава области. Слюсарь также сообщал, что в порту Таганрога в результате налета беспилотников произошло возгорание танкера, топливного резервуара и административного здания.