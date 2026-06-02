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02 июня 2026 в 23:39

Судьба переговоров по Украине оказалась связана с Ираном

Перспективы переговоров по Украине связаны с ситуацией в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Перспективы возобновления переговоров по Украине во многом зависят от дальнейшего развития ситуации вокруг Ирана, передает ТАСС со ссылкой источник в дипломатических кругах. Собеседник агентства считает, что именно поэтому США фактически поставили на паузу вопросы, связанные с украинским урегулированием.

Пока иранский конфликт не подойдет к какому-либо логическому завершению — а просчитать, когда это произойдет, абсолютно невозможно: может, завтра, а может — через несколько месяцев, — так вот, пока этого не случится, американцам будет трудно активно заниматься другими крупными международными досье, — говорится в материале.

Ранее немецкие СМИ писали, что выпады главы евродипломатии Каи Каллас в отношении России могут сорвать переговоры Москвы и ЕС еще до их начала. Поводом для публикации стало заявление эстонского политика о намерении Союза требовать от РФ военных ограничений в случае начала консультаций по Украине.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал заявления Зеленского о ходе мирных переговоров. Он подчеркнул, что Вашингтон ясно дал понять: гарантии безопасности последуют только после завершения конфликта.

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