27 марта 2026 в 23:56

«Почему он такое говорит»: в Госдепе удивились лживости Зеленского

Рубио: США не понимают, почему Зеленский врет об условиях переговоров по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press
Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о ходе мирных переговоров. По словам американского политика, украинский глава сознательно искажает позицию Вашингтона, заявляя, что гарантии безопасности Киеву поставлены в зависимость от «вывода сил из Донбасса».

Рубио подчеркнул, что США ясно дали понять: гарантии безопасности последуют только после завершения конфликта, и никакой привязки к территориальным уступкам не было. Он назвал ложью утверждения Зеленского об обратном и выразил сожаление, что украинский президент распространяет недостоверную информацию.

Ему совершенно ясно было сказано, и ему следовало это понять, что гарантии безопасности последуют лишь по завершении конфликта. Однако это не было прикреплено к условию сдачи им территории. Понятия не имею, почему он такое говорит. Это просто не соответствует действительности, — отметил Рубио.

Госсекретарь также подтвердил, что США не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности, пока идут боевые действия, поскольку это означало бы прямое втягивание в конфликт. Зеленский же в интервью Reuters и Le Monde заявлял, что Вашингтон якобы требует вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, и выражал недовольство давлением со стороны президента США Дональда Трампа.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскритиковал высказывания генсека НАТО Марка Рютте о готовности Зеленского к мирному соглашению с Россией. По его мнению, таким образом Рютте пытается сблизиться с США.

