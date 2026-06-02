ВОЗ оценила риск заражения после вспышки хантавируса на MV Hondius

Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius остается стабильной. Общий риск дальнейшего заражения оценивается как низкий, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в своих соцсетях. Он отметил, что с момента последнего летального исхода прошел месяц.
По его словам, за это время число подтвержденных случаев инфекции не изменилось. В ВОЗ продолжают следить за развитием ситуации.
Гебрейесус заверил, что специалисты ВОЗ будут работать совместно с правительствами затронутых государств до завершения карантинных мероприятий. Речь идет как о пассажирах круизного лайнера, так и о членах экипажа судна.
Ранее вспышку ящура выявили на западе Монголии. Отмечалось, что вирусом заражены 35 голов крупного рогатого скота, при этом число инфицированных может вырасти. По информации журналистов, в зоне вспышки находятся 5,5 тыс. голов скота. Для борьбы с распространением вируса на территории региона объявлен карантин. Других данных не приводилось.