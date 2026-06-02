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02 июня 2026 в 23:09

ВОЗ оценила риск заражения после вспышки хантавируса на MV Hondius

Гебрейесус: ситуация вокруг вспышки хантавируса на судне MV Hondius стабильна

Фото: Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор»/РИА Новости
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Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius остается стабильной. Общий риск дальнейшего заражения оценивается как низкий, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в своих соцсетях. Он отметил, что с момента последнего летального исхода прошел месяц.

По его словам, за это время число подтвержденных случаев инфекции не изменилось. В ВОЗ продолжают следить за развитием ситуации.

Гебрейесус заверил, что специалисты ВОЗ будут работать совместно с правительствами затронутых государств до завершения карантинных мероприятий. Речь идет как о пассажирах круизного лайнера, так и о членах экипажа судна.

Ранее вспышку ящура выявили на западе Монголии. Отмечалось, что вирусом заражены 35 голов крупного рогатого скота, при этом число инфицированных может вырасти. По информации журналистов, в зоне вспышки находятся 5,5 тыс. голов скота. Для борьбы с распространением вируса на территории региона объявлен карантин. Других данных не приводилось.

Мир
Тедрос Аданом Гебрейесус
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