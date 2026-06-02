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02 июня 2026 в 21:25

Число уничтоженных на подлете к Москве беспилотников увеличилось

Собянин: силы ПВО Минобороны сбили еще два вражеских БПЛА на подлете к Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Еще два беспилотных летательных аппарата были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков специалисты экстренных служб проводят необходимые работы, добавил он.

Сбиты еще два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее четыре человека пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

До этого в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником автомобиль возле магазина в селе Пушкарном Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, в результате атаки пострадали три сотрудника.

Москва
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