Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте

Звезда русского шансона Любовь Успенская заявила, что не знала о ситуации, когда на ее сольном концерте на площадке Vegas City Hall в Москве неизвестный мужчина прогнал Анну Седокову со сцены. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка пообещала разобраться в случившемся. Она отметила, что ее очень расстроил этот инцидент, но реакция Седоковой, напротив, понравилась.

Я исполняла свою песню «К единственному, нежному», и потом подошла Анечка [Седокова], она меня обняла, и мы спели с ней небольшой отрывок. Но я не знала, что ее кто-то прогнал со сцены, — призналась Успенская.

Скандал разразился 30 мая. Седокова опубликовала пост в соцсетях, в котором заявила, что больше не будет выступать там, где ее не ждут. По ее словам, когда она вышла поддержать коллегу, к ней обратился мужчина и прогнал ее, заявив, что она «не смеет выходить на сцену». Певица призналась, что была максимально унижена словами незнакомца, который не был сотрудником заведения. Седокова заявила, что больше не придет в это заведение.