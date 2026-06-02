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02 июня 2026 в 20:39

Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте

Успенская пообещала разобраться с обидчиком Седоковой на своем концерте в Москве

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Звезда русского шансона Любовь Успенская заявила, что не знала о ситуации, когда на ее сольном концерте на площадке Vegas City Hall в Москве неизвестный мужчина прогнал Анну Седокову со сцены. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка пообещала разобраться в случившемся. Она отметила, что ее очень расстроил этот инцидент, но реакция Седоковой, напротив, понравилась.

Я исполняла свою песню «К единственному, нежному», и потом подошла Анечка [Седокова], она меня обняла, и мы спели с ней небольшой отрывок. Но я не знала, что ее кто-то прогнал со сцены, — призналась Успенская.

Скандал разразился 30 мая. Седокова опубликовала пост в соцсетях, в котором заявила, что больше не будет выступать там, где ее не ждут. По ее словам, когда она вышла поддержать коллегу, к ней обратился мужчина и прогнал ее, заявив, что она «не смеет выходить на сцену». Певица призналась, что была максимально унижена словами незнакомца, который не был сотрудником заведения. Седокова заявила, что больше не придет в это заведение.

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