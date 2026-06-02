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02 июня 2026 в 22:09

В Зимбабве хотят увеличить президентский срок

AP: Минюст Зимбабве предложил продлить срок президента до 2030 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Министерство юстиции Зимбабве представило законопроект о внесении поправок в конституцию, предусматривающих продление полномочий действующего президента страны Эммерсона Мнангагвы, передает AP News. Согласно предоставленной информации, президентские выборы предлагается перенести с 2028 на 2030 год.

В случае принятия документа срок полномочий 83-летнего главы государства будет продлен в соответствии с началами выборов. Также законопроектом предусматривается увеличение сроков не только президента, но и депутатов парламента, членов совета и мэров. Вместо нынешних пяти лет они могут составить семь лет.

Ранее представители правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) допустили возможность проведения в ноябре досрочных парламентских и президентских выборов. По информации журналистов, в ПСР обсуждают масштабный пакет мер социальной помощи, чтобы вернуть доверие пенсионеров и людей с низкими доходами, чей уровень жизни в последнее время снизился. Согласно информации, правящая партия планирует в октябре поднять минимальный размер пенсий.

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