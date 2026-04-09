Африканская страна запустит свой спутник при поддержке Роскосмоса

Зимбабве планирует запустить спутник при поддержке Роскосмоса, сообщил министр высшего и среднего специального образования, науки, инноваций и технологий африканской страны Фредерик Шава. На Российском космическом форуме он отметил, что его страна с нетерпением ждет этого события, передает корреспондент NEWS.ru.

С нетерпением ждем запуска нашего следующего спутника при поддержке Роскосмоса, — сказал Шава.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что следующие пуски серийных спутников для группировки широкополосного доступа в интернет состоятся в ближайшее время. Он напомнил, что две недели назад с космодрома Плесецк успешно вывели на орбиту 16 серийных аппаратов новой низкоорбитальной системы.

До этого президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил, что российская атомная электростанция, предназначенная для освоения Луны, должна быть полностью готова к доставке и установке на естественном спутнике Земли к 2030–2032 годам. В основе лунной атомной станции будут использованы новые материалы, устойчивые к радиации, отметил он.