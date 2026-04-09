Африканская страна запустит свой спутник при поддержке Роскосмоса

Зимбабве планирует запустить спутник при поддержке Роскосмоса

Зимбабве планирует запустить спутник при поддержке Роскосмоса, сообщил министр высшего и среднего специального образования, науки, инноваций и технологий африканской страны Фредерик Шава. На Российском космическом форуме он отметил, что его страна с нетерпением ждет этого события, передает корреспондент NEWS.ru.

С нетерпением ждем запуска нашего следующего спутника при поддержке Роскосмоса, — сказал Шава.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что следующие пуски серийных спутников для группировки широкополосного доступа в интернет состоятся в ближайшее время. Он напомнил, что две недели назад с космодрома Плесецк успешно вывели на орбиту 16 серийных аппаратов новой низкоорбитальной системы.

До этого президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил, что российская атомная электростанция, предназначенная для освоения Луны, должна быть полностью готова к доставке и установке на естественном спутнике Земли к 2030–2032 годам. В основе лунной атомной станции будут использованы новые материалы, устойчивые к радиации, отметил он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Паводки в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального уровня
В СК объяснили, чем ВСУ могли нанести удар по донецкому кладбищу
Мантуров раскрыл, когда состоится первый запуск ракеты «Старт-1М»
Привычки, которые делают дом устойчивым
«Безумие»: Миронов раскрыл, чем обернется для Запада конфликт с Россией
В Москве запустили новый трамвайный диаметр
Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном
Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца
Путин подписал законы о передаче кассации по делам мировых судей в регионы
«Речи о членстве не идет»: НАТО захлопнуло дверь перед носом Украины
Экс-нардеп ответил, что стоит за хамством Зеленского в адрес Вэнса
В Европе призвали остановить Трампа даже высокой ценой
Россиянка организовала дерзкое похищение мужа
Скандал на Олимпиаде, 11 млн призовых, тяжелый диагноз: как живет Гуменник
Россиян предупредили об изменениях при переводах через СБП
Израильский суд вновь возьмется за Нетаньяху после паузы из-за войны
В США мужчина поджег огромный склад туалетной бумаги по одной причине
Сальдо раскрыл число атак ВСУ на Херсонскую область с начала года
Названа страна Европы, где Гагарина считают величайшим героем
Японец укусил знакомую под цветущей сакурой и умер
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
