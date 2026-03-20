Путин назначил новых послов России в трех африканских странах

Президент РФ Владимир Путин назначил новых послов РФ в Зимбабве, Гане и Малави, следует из указов, размещенных на портале официального опубликования правовых актов. В частности, новым главой дипмиссий в Зимбабве и Малави станет Сергей Бердников, а Андрей Ордаш возглавит посольство России в Гане.

Назначить Бердникова Сергея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Зимбабве, — говорится в одном из документов.

Ранее Путин назначил послом в Польше Георгия Михно. Он является российским дипломатом с рангом чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был присвоен ему 29 июня 2018 года.

До этого Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции. Дипломат освободил пост замглавы МИД.

Вершинин с 1976 года работал как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных представительствах, среди которых такие страны, как Марокко, Алжир, Тунис. Он награжден рядом государственных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.