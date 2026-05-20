20 мая 2026 в 16:04

Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова

Мария Пирогова Мария Пирогова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Мария Пирогова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни, высказывалась ли она о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Пироговой

Мария Пирогова родилась 12 января 1990 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Известность ей принесли роли в сериалах «Интерны» и «Молодежка». Также артистка снималась в лентах «Универ», «След тигра», «Благие намерения», «Завтрак в постель», «Идеальный выбор», «Хамелеон», «Извозчик» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Пирогова на протяжении года встречалась с коллегой Данилой Якушевым. Актеры познакомились на съемках сериала «Молодежка».

Сейчас подробности личной жизни Пирогова не раскрывает.

Что Пирогова говорила об Украине, комментировала ли СВО

Мария Пирогова посещала Украину в 2021 году. Тогда она выложила в соцсетях фотографии из поездки на Андреевский спуск в Киеве и рассказала, что посетила страну сразу после того, как в ее отношении перестал действовать трехгодичный запрет на въезд.

«Киев, я вернулась! Жаль потерянного времени без тебя. Я была невъездная целых три года, если кто не в курсе, но теперь я снова здесь», — писала Пирогова.

Тему спецоперации артистка не комментировала.

Чем сейчас занимается Пирогова

Мария Пирогова продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышла лента «Идеальная жена» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Балабол-9», «Балабол-10» и «Извозчик» с Пироговой.

Помимо съемок в кино, она также пишет стихи. При этом уходить из профессии актриса не собирается.

«Забросить профессию — это скорее мысли моей мамы. Потому что она агитировала меня издать сборник стихов, которые пишу. У меня такой идеи нет. Я четко понимаю, что актерская профессия настолько глубоко под моей кожей, что мне от этого никуда не деться. Я отдаю себе отчет, что полностью из профессии не уйду никогда», — поясняла Пирогова.

Вячеслав Филиппов
