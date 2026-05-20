«Ничего не получится»: Булыкин о приезде сбежавшего из-за СВО тренера в РФ

У немецкого тренера Сандро Шварца ничего не получится в случае прихода в «Динамо», считает экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что выступает за то, чтобы оставить во главе бело-голубых Ролана Гусева.

Думаю, что у него не получится ничего хорошего. Для меня вопрос: почему Шварца до сих пор хотят видеть в команде, вспоминая, как он уезжал. Видимо, решили забыть. Я за то, чтобы во главе стоял российский специалист, который понимает менталитет и может на родном языке донести до команды то, что создаст хорошую атмосферу. Думаю, что Гусев на это способен, — сказал Булыкин.

Он добавил, что у «Динамо» очень хорошая команда по составу. По мнению Булыкина, московский клуб способен решать более высокие задачи. По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате.

Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Он уехал из России после начала СВО.

Ранее Булыкин заявил, что бело-голубые хорошо проявили себя во второй части сезона с приходом Гусева. По его мнению, тренер вдохнул новую жизнь в футболистов после неудачного начала чемпионата.