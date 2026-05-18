«Гусев вдохнул новую жизнь»: Булыкин оценил выступление «Динамо» в РПЛ

Московское «Динамо» хорошо проявило себя во второй части сезона с приходом Ролана Гусева, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной России и бело-голубых Дмитрий Булыкин. По его мнению, тренер вдохнул новую жизнь в футболистов после неудачного начала чемпионата.

«Динамо» провалило старт сезона, стояли чуть ли не на вылет, потом произошли перестановки. Гусев вдохнул новую жизнь, это был глоток свежего воздуха. «Динамо» хорошо себя проявило, они дошли до финала Кубка России, поднялись высоко, но все равно этого не хватило для выполнения результатов. Понятно, что хотели выиграть Кубок, быть выше в чемпионате, но не получилось. Многое было упущено в начале сезона, — сказал Булыкин.

Он добавил, что у «Динамо» очень хорошая команда по составу. По мнению Булыкина, московский клуб способен решать более высокие задачи. По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате.

Ранее петербургский «Зенит» в 11-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона России по футболу, установив абсолютный рекорд страны по этому показателю. Победный и единственный мяч в решающем матче против «Ростова» на 14-й минуте встречи забил с пенальти нападающий Александр Соболев.