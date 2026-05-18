День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 13:26

«Гусев вдохнул новую жизнь»: Булыкин оценил выступление «Динамо» в РПЛ

Экс-футболист Булыкин: тренер Гусев вдохнул новую жизнь в игроков «Динамо»

Ролан Гусев Ролан Гусев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Московское «Динамо» хорошо проявило себя во второй части сезона с приходом Ролана Гусева, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной России и бело-голубых Дмитрий Булыкин. По его мнению, тренер вдохнул новую жизнь в футболистов после неудачного начала чемпионата.

«Динамо» провалило старт сезона, стояли чуть ли не на вылет, потом произошли перестановки. Гусев вдохнул новую жизнь, это был глоток свежего воздуха. «Динамо» хорошо себя проявило, они дошли до финала Кубка России, поднялись высоко, но все равно этого не хватило для выполнения результатов. Понятно, что хотели выиграть Кубок, быть выше в чемпионате, но не получилось. Многое было упущено в начале сезона, — сказал Булыкин.

Он добавил, что у «Динамо» очень хорошая команда по составу. По мнению Булыкина, московский клуб способен решать более высокие задачи. По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате.

Ранее петербургский «Зенит» в 11-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона России по футболу, установив абсолютный рекорд страны по этому показателю. Победный и единственный мяч в решающем матче против «Ростова» на 14-й минуте встречи забил с пенальти нападающий Александр Соболев.

Спорт
РПЛ
ФК Динамо
Футбол
Кирилл Николаев
К. Николаев
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленского сольют следом»: почему Ермак с трудом «наскреб» $3 млн на залог
В России зарегистрировали 32 новых жизненно важных препарата
Доллару предсказали рекордное падение
Эндокринолог перечислила ключевые факторы заболеваний щитовидки
Экономист ответил, вырастут ли зарплаты из-за дефицита кадров
Суд в Москве оштрафовал известного разработчика игр
Пашинян вышел из себя и сорвался на матери адвоката Согоян
Лавров отреагировал на приглашение посетить Экваториальную Гвинею
Дезертировавший боец ВСУ порезал ножом двух украинцев
Лавров попросил другие страны не лезть в работу иранской АЭС «Бушер»
Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав
Возле дома пострадавшей девочки в Подмосковье появились анонимные послания
Стало известно, какие бананы наиболее полезны для здоровья
В Киеве заявили об успешных испытаниях своей первой управляемой авиабомбы
Политолог ответил, давит ли ЕС на Украину в целях снижения возраста призыва
Выругавшегося матом при Хинштейне главу района ждет проверка
Бойцы группировки «Юг» ликвидировали склад ВСУ под Славянском
Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай
Обильные майские снегопады накрыли один российский город
В МИД раскрыли, как Россия оценивает сотрудничество с США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.