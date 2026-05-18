День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 13:50

В Госдуме объяснили «ядерную» тренировку в Белоруссии

Депутат Соболев объяснил учения в Белоруссии непредсказуемостью США и Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тренировка боевого применения ядерного оружия в Белоруссии объясняется непредсказуемостью правительств США и Израиля, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с изданием «Подъем». Однако, по его словам, нет оснований считать, что учения начались «накануне чего-то».

Это просто плановая тренировка, и они должны быть как можно чаще. А эти — боевого применения ядерного оружия — тем более должны быть всегда. Трамп непредсказуем, Израиль непредсказуем. А если они нанесут удар ядерный даже вот по Ирану? Мы же должны быть готовы к каким-то ответным действиям, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах нападения с территории Белоруссии — подстрекательство для продолжения конфликта. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Белоруссия — суверенное государство.

До этого президент России Владимир Путин назвал испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности страны. Российский лидер подчеркнул, что суммарная мощность доставляемого ракетой боезаряда в четыре раза превышает показатели западных аналогов.

Власть
Госдума
Белоруссия
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленского сольют следом»: почему Ермак с трудом «наскреб» $3 млн на залог
В России зарегистрировали 32 новых жизненно важных препарата
Доллару предсказали рекордное падение
Эндокринолог перечислила ключевые факторы заболеваний щитовидки
Экономист ответил, вырастут ли зарплаты из-за дефицита кадров
Суд в Москве оштрафовал известного разработчика игр
Пашинян вышел из себя и сорвался на матери адвоката Согоян
Лавров отреагировал на приглашение посетить Экваториальную Гвинею
Дезертировавший боец ВСУ порезал ножом двух украинцев
Лавров попросил другие страны не лезть в работу иранской АЭС «Бушер»
Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав
Возле дома пострадавшей девочки в Подмосковье появились анонимные послания
Стало известно, какие бананы наиболее полезны для здоровья
В Киеве заявили об успешных испытаниях своей первой управляемой авиабомбы
Политолог ответил, давит ли ЕС на Украину в целях снижения возраста призыва
Выругавшегося матом при Хинштейне главу района ждет проверка
Бойцы группировки «Юг» ликвидировали склад ВСУ под Славянском
Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай
Обильные майские снегопады накрыли один российский город
В МИД раскрыли, как Россия оценивает сотрудничество с США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.