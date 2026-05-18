В Госдуме объяснили «ядерную» тренировку в Белоруссии Депутат Соболев объяснил учения в Белоруссии непредсказуемостью США и Израиля

Тренировка боевого применения ядерного оружия в Белоруссии объясняется непредсказуемостью правительств США и Израиля, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с изданием «Подъем». Однако, по его словам, нет оснований считать, что учения начались «накануне чего-то».

Это просто плановая тренировка, и они должны быть как можно чаще. А эти — боевого применения ядерного оружия — тем более должны быть всегда. Трамп непредсказуем, Израиль непредсказуем. А если они нанесут удар ядерный даже вот по Ирану? Мы же должны быть готовы к каким-то ответным действиям, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах нападения с территории Белоруссии — подстрекательство для продолжения конфликта. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Белоруссия — суверенное государство.

До этого президент России Владимир Путин назвал испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности страны. Российский лидер подчеркнул, что суммарная мощность доставляемого ракетой боезаряда в четыре раза превышает показатели западных аналогов.